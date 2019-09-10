В четырехкилометровой пробке на объездной дороге стоят тюменцы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-10T12:27:09+03:00

Жители областного центра теряют намного больше времени, чтобы добраться до работы

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В Тюмени зафиксирована пробка длиной три с половиной километра. Она является самой длинной для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Согласно данным из «Яндекс.Пробки», необычно сложная пробка зафиксирована на объездной дороге, Закалужской улице, от стройрынка до Червишевского тракта. Также сообщается, что в пробке можно потерять более получаса минуту, что на 28 минут дольше обычного.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что буквально шесть дней назад в областном центре также была зафиксирована рекордно длинная пробка. Тогда были очень загружены улицы Щербакова и 2-я Луговая улица – от улицы Сеченова до моста Челюскинцев. Длина пробки составляла более двух с половиной километров.

ИСТОЧНИК KP.RU