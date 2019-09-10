2019-09-10T10:46:25+03:00
Общество

Перголы, обвитые лианами, рокарии: сквер Вьюжный в Тюмени приобретает очертания

Рассказываем, что чем можно заняться в парке
Вадим Бегун
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В парке Вьюжной в Тюмени будут цвести лианы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В парке Вьюжной в Тюмени будут цвести лианы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени продолжается благоустройство сквера Вьюжного. На сегодняшний день уже известно, что здесь будет песочная фабрика, а также скейт-парки.

– Сейчас здесь ведется устройство тротуаров и газонов, уже заасфальтирована детская площадка, на ней уложено травмобезопасное покрытие. В центральной части парка укладывают бордюры и основание для солнечных часов. Они вместе со скульптурной композицией «Песочные часы» станут украшением парка. Предусмотрена архитектурная подсветка, которая будет расположена под лавочками. На детской площадке предусмотрена большая песочница с песочной фабрикой, – сообщил замруководителя управы Калининского административного округа Олег Савчук.

Он также добавил, что в ближайшее время подрядчики зальют здесь площадку для скейт-парка. Также в парке предусмотрена площадка для сдачи ГТО, скамейки, урны, перголы, обвитые лианами, и рокарии. В новом сквере планируется высадить 109 деревьев и больше тысячи кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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