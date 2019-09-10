Самолет с пассажирами кружил над тюменским аэропортом
Сегодня, 10 сентября, утром в небе над тюменской воздушной гаванью кружил самолет с пассажирами на борту. Очевидец снял на видео, как «Боинг» сделал не менее пяти кругов.
Комментаторы в социальных сетях, где появилось видео, начали выдвигать разные версии происходящего. Некоторые даже предполагали, что борт не садится на землю из-за повреждения электропроводки. Ясность внесли представители Рощино.
– Борт Boeing-737 летел рейсом «Красноярск-Тюмень» и благополучно приземлился в аэропорту. Экипаж самолета ждал, когда рассеется туман над аэропортом, чтобы не уходить на запасной аэродром, – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что самолет из Тюмени в Тарко-Сале не может вылететь двое суток. Тогда это было связано с в связи с размоканием полосы.
ИСТОЧНИК KP.RU