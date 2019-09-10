Самолет с пассажирами кружил над тюменским аэропортом

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-10T09:34:45+03:00

Очевидцы сначала предположили, что это связано с неполадками на борту

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Сегодня, 10 сентября, утром в небе над тюменской воздушной гаванью кружил самолет с пассажирами на борту. Очевидец снял на видео, как «Боинг» сделал не менее пяти кругов.

Комментаторы в социальных сетях, где появилось видео, начали выдвигать разные версии происходящего. Некоторые даже предполагали, что борт не садится на землю из-за повреждения электропроводки. Ясность внесли представители Рощино.

– Борт Boeing-737 летел рейсом «Красноярск-Тюмень» и благополучно приземлился в аэропорту. Экипаж самолета ждал, когда рассеется туман над аэропортом, чтобы не уходить на запасной аэродром, – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что самолет из Тюмени в Тарко-Сале не может вылететь двое суток. Тогда это было связано с в связи с размоканием полосы.

ИСТОЧНИК KP.RU