«Это надо отметить!»: мост Челюскинцев в Тюмени стал доступен для транспорта

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-10T09:09:09+03:00

Однако ремонтные работы на объекте еще не совсем завершены

Изменить размер текста: A A

В Тюмени открыли движение по мосту Челюскинцев, по которому запретили ездить еще 16 июня. Кстати, ограничение должно было действовать до 15 ноября, но подрядчики справились со своей задачей раньше положенного срока.

– На мосту был выполнен ремонт проезжей части, а также покраска пролетных строений. До 15 ноября здесь еще будет продолжаться ремонт опор и их покраска. Однако это автомобильному движению это не помешает, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Фотографии с открытого моста тюменцы начали заливать в социальные сети. Кажется, что это одна из немногих новостей, под которой люди не оставили негативных комментариев. Некоторые горожане даже сообщают, что это дело надо отметить.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в областном центре с 16 июня и до 15 ноября закрывается старый мост по улице Челюскинцев. Движение транспорта и пешеходов полностью перекроют по низовому мосту с арочным пролётным строением через Туру в створе ул. Челюскинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU