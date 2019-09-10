Критические дефекты: в Тюмени ночью эвакуировали жильцов разваливающегося дома

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-10T08:44:35+03:00

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В Тюмени накануне, 9 сентября, ночью из разваливающегося дома улице Ставропольской, 1 эвакуировали жильцов. Проводился мониторинг, в ходе которого в здании были обнаружены критические дефекты, которые не позволяют в нем больше никому находиться.

Уже с 19.00 около дома стали дежурить пожарные и стражи правопорядка. Заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов сообщил жителям, что их временно разместят в гостинице «Колос». С собой надо взять лишь документы и вещи первой необходимости.

– В течение нескольких часов горожане выехали из дома. Одна из проживающих в доме обратилась с просьбой перевезти больную бабушку. Некоторые переехали к родным и знакомым. Те, кто решил временно разместиться в гостинице «Колос», садились в автобусы, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Также стало известно, что с этого момента дом взят под круглосуточную охрану. Дежурство продлится до того момента, пока жильцы не вывезут все свои вещи, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU