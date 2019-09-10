2019-09-10T08:20:24+03:00
Происшествия

В Тюмени ночью столкнулись скорая и легковушка

У одной пострадавшей – острое нарушение мозгового кровообращения
Вадим Бегун
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Легковушка и скорая врезались в центре Тюмени. Фото - Слава Ванин.Легковушка и скорая врезались в центре Тюмени. Фото - Слава Ванин.
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В Тюмень сегодня, 10 сентября, ночью на пересечении улиц Республики и Мельникайте столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и «Тойота Камри». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

– Вызов поступил в 00.02, прибытие бригада скорой помощи приехала на место ДТП спустя четыре минуты. После оказанной помощи четверых пациентов доставили в Областную клиническую больницу №2 Тюмени. У мужчины и двух женщин диагностировали сотрясение головного мозга., – рассказала пресс-секретарь ОКБ№2 Анастасия Дембицкая.

Она добавила, что их после оказания необходимой медицинской помощи направили на амбулаторное лечение. Еще одну женщину госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения

ИСТОЧНИК KP.RU

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