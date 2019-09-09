2019-09-09T18:30:34+03:00
Звезды

В Тюменской области впервые пройдёт фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов

Мероприятие состоится в рамках реализации нацпроекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области впервые пройдёт фестиваль-конкурс любительских творческих коллективовВ Тюменской области впервые пройдёт фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов
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В Тюменской области впервые состоится фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, благодаря реализации национального проекта «Культура». Организатором проекта выступает АНО по развитию досуга для населения «Дельфин» при поддержке департамента культуры в рамках программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Участники смогут показать своё творчество в направлениях: театр, цирк, хореография, вокально-хоровое и академическое творчество, духовые оркестры, народный танец, народные песни и др. Фестиваль пройдёт в два этапа, по его итогам будут определены лауреаты фестиваля и Гран-при, пройдёт гала-концерт с церемонией награждения. Победители регионального проекта примут участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе любительских коллективов в 2020 году, который реализуется благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Тюменцы смогут побороться за звание лучших и получить грантовую поддержку в размере 2 млн рублей.

Сегодня в регионе осуществляют свою деятельность более 3,5 тысяч клубных формирований самодеятельного народного творчества. В них занимается более 40 тысяч участников, которые смогут проявить себя, если примут участие в первом конкурсе-фестивале.

КОНКРЕТНО

Первый (муниципальный) этап пройдет с 5 по 27 октября 2019 в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Голышмановском городском округе.

Второй (региональный) этап фестиваля пройдёт с 27 октября по 4 ноября 2019. Он будет включать в себя работу жюри по определению лауреатов фестиваля и Гран-при, гала-концерт и церемонию награждения победителей фестиваля в рамках празднования Дня народного единства.

Подробности об условиях участия в фестивале содержится в положении о проведении фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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