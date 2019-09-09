Александр Моор: нам есть чем поделиться с участниками Тюменского нефтегазового форума

СЕГОДНЯ 18:05 2019-09-09T18:05:08+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в преддверии Тюменского нефтегазового форума пообщался с журналистами федеральных и региональных изданий на площадке ТАСС в Москве. На своей страничке в социальной сети глава региона подчеркнул, что за десять лет ТНФ много раз менял свой формат, но он по-прежнему остаётся значимым событием для нефтегазовых и инновационных компаний.

- На площадках форума специалисты поднимают актуальные проблемы в этом важном секторе экономики, обмениваются опытом и ведут переговоры по сотрудничеству. В этом году ключевой темой пленарной сессии станет цифровизация нефтегазовой отрасли. С учётом того, что в Тюменской области с успехом реализуется нацпроект «Цифровая экономика», нам есть чем поделиться с участниками форума, - написал в социальных сетях Александр Моор.

По его словам, у региона есть серьёзные перспективы дальнейшего развития в качестве научного, образовательного, промышленного и сервисного центра Западно-Сибирского ТЭК. Именно поэтому девять лет назад был основан Тюменский нефтегазовый форум.

- Каждый год перечень рассматриваемых на форуме тем расширялся с учетом вызовов, которые стоят перед компаниями и нефтегазовой отраслью в целом. Сегодня основной из этих вызовов – необходимость внедрения современных технологий и снижение себестоимости производства, - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, один из главных отраслевых форумов России – Х Тюменский нефтегазовый форум –пройдёт с 17 по 19 сентября. В нём примут участие более 2 тыс. российских и международных экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В рамках форума состоится выставка инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

Пресс-конференция, посвященная Тюменскому нефтегазовому форуму на площадке ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU