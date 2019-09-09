Тюменцы пообщались с экспертами на темы информационной безопасности

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-09T17:56:22+03:00

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Более ста участников приняли участие в третьем по счёту ИБ-стендапе, который прошёл на прошлой неделе в тюменской «Точке кипения». В неформальной обстановке шестеро спикеров пообщались с тюменцами на различные темы информационной безопасности. Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Информационная безопасность», который реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Информация сегодня – основная мишень для преступников. С каждым годом количество кибератак, несмотря на то, что компании, которые выпускают средства информационной безопасности, постоянно совершенствуют и развивают свои продукты. На ИБ-стендапе затронули тему и человеческого фактора. По мнению спикеров, люди ленятся выполнять элементарные правила информационной безопасности: заходят в соцсети, совершают онлайн переводы в общедоступных сетях, не осознавая возможные последствия от несоблюдения правил и регламентов ИБ. Соблюдение правил – часть новой цифровой культуры, которую нужно пропустить через себя и привить правильные привычки.

Заместитель руководителя отдела продаж московской компании «Код безопасности» Роман Лопатин рассказал о роли информационной безопасности, о том, в чем разница и сходство между рисками в жизни и бизнесе, и какую роль сегодня играет современный ИБ-специалист. Менеджер по продвижению Positive Technologies из Москвы провел исторический экскурс по истории проектирования систем безопасности, а представитель департамента информатизации Тюменской области Алексей Томилов поделился с коллегами университетским опытом по работе с корпоративными системами.

ИСТОЧНИК KP.RU