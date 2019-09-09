В Тюменской области пройдёт закрытие социального проекта «Спорт для всех»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-09T17:16:24+03:00

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В Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Уральская, 60/1) 24 сентября в 14 часов состоится торжественное закрытие социального проекта «Спорт для всех». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в программе мероприятие запланировано подведение итогов проекта, вручение грамот и подарков активным участникам, выступление спортсменов воркаут-центра и работа интерактивных площадок.

Участники проекта в течение полугода тренировались в воркаут-центре, посещали мастер-классы по правильному питанию и приготовлению блюд, принимали участие в психологических тренингах на сплочение в «зарядках с чемпионом».

Социальный проект «Спорт для всех» стартовал в марте 2019 года в рамках национального проекта «Демография». Его главная цель – создать условия для формирования активной жизненной позиции у людей с ограниченными возможностям здоровья. Стоит отметить, что проект реализовывался при поддержке социально-ориентированных компаний города.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в двух муниципальных образованиях Тюменской области в 2019 году появятся новые спортивные площадки ГТО. Их оснастят уличными тренажёрами, гимнастическими скамьями, шведскими стенками, турниками, столами для тенниса и брусьями. Благодаря созданию новых спортивных площадок, повысится уровень спортивной подготовки жителей, сдающих нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, обеспеченность спортивными сооружениями для развития массового спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU