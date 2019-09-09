В Тюменской области появится инновационная стоматологическая референс-клиника

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-09T17:02:19+03:00

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В Тюменской области реализуется новый инвестиционный проект по созданию инновационной стоматологической референс-клиники. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, клиника «Аполлония Дент» позволяет внедрить новые виды стоматологических услуг (например, исправление формы лица с помощью восстановления прикуса).

Как отметил генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрея Шальнева, в ходе реализации инвестпроекта планируется создать 33 новых рабочих места.

- Предприниматель планирует получить субсидию для возмещения затрат по лизингу оборудования, - отметил он.

В рамках реализации проекта организация завершает отделку помещения, приобретает мебель, оборудование и материалы для основной деятельности, готовится к лицензированию. Открытие стоматологической клиники планируется в конце 2019 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в селе Тушнолобово Абатского района 29 августа открылся новый инвестиционный проект – автокемпинг «333». Инвестиционный проект поступил на сопровождение «Инвестиционного агентства Тюменской области» в июне 2013 года. Руководителю проекта была оказана информационная, организационная и финансовая поддержка. Компания ООО «Ника» смогла реализовать поставленную цель и построить автокемпинг. На территории объекта появилась охраняемая автостоянка на 200 мест для грузового и легкового автотранспорта, кафе и гостиница.

ИСТОЧНИК KP.RU