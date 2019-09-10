Тюменские семьи могут стать участниками областного чемпионата по собиранию пазлов
В Тюмени пройдет IV областной семейный чемпионат по собиранию пазлов. Он состоится 22 сентября на базе Тюменского технопарка.
- В этом году Тюменская область празднует свой 75-летний юбилей. Мы не могли остаться в стороне от такого большого события и предложим нашим участникам уникальные пазлы, в которых расскажем о наших земляках, известных во всем мире, - поделилась региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.
К участию в Чемпионате допускаются 3 члена одной семьи – двое взрослых и один ребенок, проживающие на территории Тюменской области. Чтобы стать участником чемпионата, необходимо подать заявку с 9 по 13 сентября 2019 года (включительно) по электронной почте sbtmn2017@gmail.com.
По условиям соревнований, первая из собравших семей становится победителем своей возрастной группы, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места. Семьи, не успевшие первыми собрать пазл, смогут закончить работу дома, он передается им в подарок.
ИСТОЧНИК KP.RU