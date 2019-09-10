2019-09-10T06:52:49+03:00
Спорт

Тюменские семьи могут стать участниками областного чемпионата по собиранию пазлов

Соревнования пройдут 22 сентября на базе Тюменского технопарка
Поделиться:
Фото www.detkityumen.ruФото www.detkityumen.ru
Изменить размер текста:

В Тюмени пройдет IV областной семейный чемпионат по собиранию пазлов. Он состоится 22 сентября на базе Тюменского технопарка.

- В этом году Тюменская область празднует свой 75-летний юбилей. Мы не могли остаться в стороне от такого большого события и предложим нашим участникам уникальные пазлы, в которых расскажем о наших земляках, известных во всем мире, - поделилась региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

К участию в Чемпионате допускаются 3 члена одной семьи – двое взрослых и один ребенок, проживающие на территории Тюменской области. Чтобы стать участником чемпионата, необходимо подать заявку с 9 по 13 сентября 2019 года (включительно) по электронной почте sbtmn2017@gmail.com.

По условиям соревнований, первая из собравших семей становится победителем своей возрастной группы, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места. Семьи, не успевшие первыми собрать пазл, смогут закончить работу дома, он передается им в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Критические дефекты: в Тюмени ночью эвакуировали жильцов разваливающегося дома
В Тюмени ночью столкнулись скорая и легковушка
В центре Тюмени на несколько часов погаснут светофоры
Соревнования по мини-футболу среди школьных команд стартовали в Тюмени
Погода в Тюмени 10 сентября: дождя не ожидается
В Тюменской области впервые пройдёт фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов
Александр Моор: нам есть чем поделиться с участниками Тюменского нефтегазового форума
Тюменцы пообщались с экспертами на темы информационной безопасности
В Тюмени стартовал региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»
В Тюменской области пройдёт закрытие социального проекта «Спорт для всех»
В Тюменской области появится инновационная стоматологическая референс-клиника
В Тюмени назвали самых активных озеленителей среди управляющих организаций
Сбербанк подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт»
С завтрашнего дня изменится схема движения по улице Профсоюзной в Тюмени
Тюменцам расскажут о финансовой поддержке семей при рождении детей
Дневные пробки в Тюмени не превысили 5-6 баллов
В Тюмени организатор хоррор-квеста выплатит штраф за напуганного ребенка
Авария на тюменской трассе унесла жизнь двух человек
Все ограничения движения по улице Профсоюзной в Тюмени должны снять к 15 сентября
На Тюменскую область идет похолодание и заморозки до минус 5 градусов