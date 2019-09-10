2019-09-10T06:32:37+03:00
Спорт

Соревнования по мини-футболу среди школьных команд стартовали в Тюмени

Состязания развернутся на базе средних общеобразовательных школ и в лесопарке «Гилевская роща»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени стартовали соревнования по мини-футболу. Они проходят в рамках проекта «Мини-футбол в школу». На этой неделе состоятся отборочные этапы.

Состязания развернутся на базе средних общеобразовательных школ № 40, и № 67, гимназии № 21, в лесопарке «Гилевская роща». Начало матчей в 14 часов, отметили в пресс-службе администрации города.

В отборочных этапах примут участие юноши 2002 – 2003, 2004 – 2005, 2006 – 2007 и 2008 – 2009 годов рождения. Уже на следующей неделе школьники встретятся на финальных поединках. Они пройдут 16 и 17 сентября в 14 часов в лесопарке «Гилевская роща» и на базе школы № 40.

Во второй половине сентября, 23 сентября к состязаниям приступят девушки. Победители примут участие в областном этапе соревнований, который намечен на декабрь текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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