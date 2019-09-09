2019-09-09T16:25:01+03:00
Общество

В Тюмени назвали самых активных озеленителей среди управляющих организаций

За 2019 год участники конкурса высадили 235 деревьев и 479 кустарников
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени определи победителей экологического конкурса «Зелёные дворы – зелёный город». Его участники – управляющие организации Тюмени – должны были высадить зелёные насаждения на обслуживаемой территории.

Конкурс проходит четвертый год подряд. В этом году сроки его проведения выпали на период с 25 марта по 6 сентября. В нем приняли участие управляющие организации, обслуживающие 14 многоквартирных домов. В общей сложности участники за 2019 год высадили 235 деревьев и 479 кустарников.

Самыми активными озеленителями, получившими в награду благодарственные письма департамента городского хозяйства администрации города Тюмени, стали: ООО «Управляющая компания «Престиж и К», занявшая 1-е место, ООО «Управляющая компания ПРИОЗЕРЬЕ», вышедшая на 2-е место и ООО «Управляющая компания «Север», ставшая третьей.

Благодарственное письмо за участие в конкурсе получило ООО «Управляющая компания «На Полевой». В номинации «Товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы» победителями стали: ТСЖ «ВОСХОД», жилищный кооператив «Домострой» и ТСЖ «Чаплина-115».

Все победители были помимо благодарственных писем отмечены дипломами и ценными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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