2019-09-09T16:05:51+03:00
Экономика

Сбербанк подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт»

Теперь клубную карту можно оплатить по ссылке, выставленной спортивным клубом
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Сбербанк в Тюмени подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт». Теперь клубную карту для занятий спортом клиенты могут оплатить по ссылке, выставленной спортивным клубом.

«Развитие удаленных способов оплаты услуг открывает большие возможности перед корпоративными клиентами банка. Предприниматели могут выставлять счета покупателям, используя самые распространенные мобильные мессенджеры. Это происходит максимально быстро, и что самое главное – просто для всех участников процесса купли-продажи», - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Инструмент генерации ссылок-счетов доступен клиентам Сбербанка бесплатно на основании договора по предоставлению услуги интернет-эквайринга. Для использования сервиса продавцу товара или услуги на странице эквайринга необходимо ввести данные клиента, указать название услуги, стоимость, загрузить скан печати, подпись и сгенерировать ссылку. Полученная ссылка мгновенно отправляется клиентам для самостоятельной оплаты, после проведения которой плательщик получает электронный чек.

Заполнить заявку на подключение услуги интернет-эквайринга, а также ознакомиться с подробной информацией о продукте можно на сайте www.sberbank.ru или по телефону 88003500123.

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