В центре Тюмени на несколько часов погаснут светофоры

СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-10T07:30:06+03:00

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Сегодня, 10 сентября, в Тюмени ожидается отключение сразу нескольких светофорных объектов. Они будут отключены в связи с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.

Так, с 9 часов будут отключены светофоры на пересечении улицы Свердлова с улицами Комсомольской, Даудельной и Елецкой, а также светофоры на пересечении улицы Судоремонтной с улицами Тобольский тракт и Малиновского. Еще один светофор погаснет на улице Тобольский тракт в районе школы № 48.

- Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

Там добавили, что возобновить работу светофоров планируется не позднее 11 часов. Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU