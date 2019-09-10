2019-09-10T07:30:06+03:00
Общество

В центре Тюмени на несколько часов погаснут светофоры

Отключение продлиться с 9 до 11 часов
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 сентября, в Тюмени ожидается отключение сразу нескольких светофорных объектов. Они будут отключены в связи с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.

Так, с 9 часов будут отключены светофоры на пересечении улицы Свердлова с улицами Комсомольской, Даудельной и Елецкой, а также светофоры на пересечении улицы Судоремонтной с улицами Тобольский тракт и Малиновского. Еще один светофор погаснет на улице Тобольский тракт в районе школы № 48.

- Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в МКУ «Тюменьгортранс».

Там добавили, что возобновить работу светофоров планируется не позднее 11 часов. Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Критические дефекты: в Тюмени ночью эвакуировали жильцов разваливающегося дома
В Тюмени ночью столкнулись скорая и легковушка
Тюменские семьи могут стать участниками областного чемпионата по собиранию пазлов
Соревнования по мини-футболу среди школьных команд стартовали в Тюмени
Погода в Тюмени 10 сентября: дождя не ожидается
В Тюменской области впервые пройдёт фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов
Александр Моор: нам есть чем поделиться с участниками Тюменского нефтегазового форума
Тюменцы пообщались с экспертами на темы информационной безопасности
В Тюмени стартовал региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»
В Тюменской области пройдёт закрытие социального проекта «Спорт для всех»
В Тюменской области появится инновационная стоматологическая референс-клиника
В Тюмени назвали самых активных озеленителей среди управляющих организаций
Сбербанк подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт»
С завтрашнего дня изменится схема движения по улице Профсоюзной в Тюмени
Тюменцам расскажут о финансовой поддержке семей при рождении детей
Дневные пробки в Тюмени не превысили 5-6 баллов
В Тюмени организатор хоррор-квеста выплатит штраф за напуганного ребенка
Авария на тюменской трассе унесла жизнь двух человек
Все ограничения движения по улице Профсоюзной в Тюмени должны снять к 15 сентября
На Тюменскую область идет похолодание и заморозки до минус 5 градусов