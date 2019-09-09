С завтрашнего дня изменится схема движения по улице Профсоюзной в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-09T15:53:47+03:00

Половина проезжай части из Заречной части город в центр будет перекрыта [СХЕМА ]

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С 10 сентября в районе улицы Профсоюзная стартует второй этап работ по ремонту тепловых сетей. Начиная с завтрашнего дня, на половине проезжей части улицы Профсоюзной в районе перекрестка с улицей Циолковского при движении в заречную часть города будет изменена схема.

Изменения коснутся участка автомобильной дороги улицы Профсоюзной на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной. В связи с завершением работ по ремонту тепловых сетей движение планируется изменить за счет перекрытия половины проезжей части улицы Профсоюзной при движении из заречной части города в центральную.

- Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU