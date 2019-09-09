С завтрашнего дня изменится схема движения по улице Профсоюзной в Тюмени
С 10 сентября в районе улицы Профсоюзная стартует второй этап работ по ремонту тепловых сетей. Начиная с завтрашнего дня, на половине проезжей части улицы Профсоюзной в районе перекрестка с улицей Циолковского при движении в заречную часть города будет изменена схема.
Изменения коснутся участка автомобильной дороги улицы Профсоюзной на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной. В связи с завершением работ по ремонту тепловых сетей движение планируется изменить за счет перекрытия половины проезжей части улицы Профсоюзной при движении из заречной части города в центральную.
- Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU