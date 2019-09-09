2019-09-09T15:44:33+03:00
Общество

Тюменцам расскажут о финансовой поддержке семей при рождении детей

На вопросы ответят специалисты департамента социального развития региона
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюмени пройдет онлайн-конференция «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Сбор вопросов на портале «Детки» стартовал сегодня. Ответы будут опубликованы 16 сентября 2019 года.

Как пояснила организатор конференции, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, 2019 году в России стартовала реализация национальных проектов, рассчитанная на 5 лет. Один из них - нацпроект «Демография», на финансирование которого запланирована значительная сумма.

- В рамках этого нацпроекта утверждены несколько федеральных проектов, в том числе «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Он направлен на создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей и минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей, - пояснила Елена Кашкарова.

Депутат добавила, что данный проект позволит каждой конкретной семье узнать, на какую финансовую поддержку, пособия и выплаты они могут рассчитывать. На все вопросы подробно расскажут специалисты департамента социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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