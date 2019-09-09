2019-09-09T15:03:34+03:00
Общество

Дневные пробки в Тюмени не превысили 5-6 баллов

Наиболее загруженными магистралями в середине дня остаются Алебашевская – Профсоюзная
Марина Васильева
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Плотный поток автотранспорта наблюдается и на улице 50 лет ОктябряПлотный поток автотранспорта наблюдается и на улице 50 лет ОктябряФото: Кира Санникова
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Средняя загруженность дорог Тюмени днем составила 4 балла. Это соответствует обычному уровню.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее загруженными магистралями в середине дня остаются: Алебашевская – Профсоюзная. В сторону центра плотность трафика 5 баллов, из центра – 6 баллов.

Затруднено движение и на улице 50 лет Октября. В сторону Профсоюзной загруженность дороги – 4 балла, к 50 лет ВЛКСМ - 5 баллов. По улице Пермякова в обе стороны наблюдаются пробки в 4 балла.

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

09:13, Объездная Дорога, Закалужская улица, 4.9 км, от деревни Плеханово до Червишевского тракта. Пробка продержалась 1 час.

08:55, улица Щербакова, 2-я Луговая улица, 3.1 км, от улицы Тимуровцев до моста Челюскинцев. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

09:02, улица 50 лет Октября, 2.8 км, от Севастопольской улицы до Профсоюзной улицы. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

12:22, улица Осипенко, улица 50 лет Октября, 2.3 км, от улицы Немцова до Одесской улицы. Пробка продержалась 5 часов 20 минут.

08:16, Червишевский тракт, Трактовая улица, 1.9 км, от Ставропольской улицы до улицы Мира. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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