В Тюмени организатор хоррор-квеста выплатит штраф за напуганного ребенка

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-09T15:03:53+03:00

Несмотря на возрастное ограничение на игру пустили 11-летнего мальчика

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Прокуратура Центрального округа Тюмени завершила проверку деятельности квест-комнат, предоставляющих несовершеннолетним услуги по прохождению приключенческих игр.

Так, установлено нарушение закона организатором квест-игры «Очень странные дела». Несмотря на возрастное ограничение 12+, к участию был допущен 11-летний мальчик. В какой-то момент несовершеннолетний отказался продолжать игру, испугавшись жуткой музыки и темноты в комнате.

По результатам проверки прокуратура округа внесла в адрес генерального директора ООО «Корпорация ОРТ» представление об устранении нарушений закона. Дело было рассмотрено в суде.

- Мировой судья судебного участка № 5 Центрального округа Тюмени назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU