2019-09-09T13:53:53+03:00
Общество

Все ограничения движения по улице Профсоюзной в Тюмени должны снять к 15 сентября

Ремонтные бригады, меняющие теплотрассу, работают в круглосуточном режиме
Марина Васильева
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Переход через улицу Профсоюзная – финальная стадия работ по замене теплотрассы. Фото пресс-службы АО "УСТЭК"Переход через улицу Профсоюзная – финальная стадия работ по замене теплотрассы. Фото пресс-службы АО "УСТЭК"
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Одну из полос по улице Профсоюзной в сторону заречной части Тюмени должны открыть уже сегодня, 9 сентября. Вторую – завтра, 10 сентября, а к 15-му сентября - снять ограничения для движения транспорта полностью.

Такие данные озвучила подрядная организация УСТЭК, выполняющая замену теплотрассы через проезжую часть улицы Профсоюзная в районе улицы Циолковского. Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, заверили в компании.

Там напомнили, что частичное перекрытие с 4 сентября проезжей части одной из магистралей города, соединяющих заречный район Тюмени с центром, связано с проведением капитального ремонта теплосети.

- Старт работам был дал 7 августа. Во встречном направлении друг к другу бригады рабочих начали выполнение поставленной задачи - замену 285 метров трубопровода диаметром 600 мм. Данный отрезок является одним из трех элементов теплотрассы, полная реконструкция которой распланирована на 3 года и завершится в 2020 году, - пояснили в УСТЭК.

Переход через улицу Профсоюзная – финальная стадия работ 2019 года. На участке теплосети, расположенном под оживленным перекрестком, помимо замены труб, предусмотрено переустройство тепловой камеры и неподвижных опор, удерживающих трубопровод. Теплотрасса обеспечивает теплоснабжение района Дома Обороны и центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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