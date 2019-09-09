Все ограничения движения по улице Профсоюзной в Тюмени должны снять к 15 сентября
Одну из полос по улице Профсоюзной в сторону заречной части Тюмени должны открыть уже сегодня, 9 сентября. Вторую – завтра, 10 сентября, а к 15-му сентября - снять ограничения для движения транспорта полностью.
Такие данные озвучила подрядная организация УСТЭК, выполняющая замену теплотрассы через проезжую часть улицы Профсоюзная в районе улицы Циолковского. Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, заверили в компании.
Там напомнили, что частичное перекрытие с 4 сентября проезжей части одной из магистралей города, соединяющих заречный район Тюмени с центром, связано с проведением капитального ремонта теплосети.
- Старт работам был дал 7 августа. Во встречном направлении друг к другу бригады рабочих начали выполнение поставленной задачи - замену 285 метров трубопровода диаметром 600 мм. Данный отрезок является одним из трех элементов теплотрассы, полная реконструкция которой распланирована на 3 года и завершится в 2020 году, - пояснили в УСТЭК.
Переход через улицу Профсоюзная – финальная стадия работ 2019 года. На участке теплосети, расположенном под оживленным перекрестком, помимо замены труб, предусмотрено переустройство тепловой камеры и неподвижных опор, удерживающих трубопровод. Теплотрасса обеспечивает теплоснабжение района Дома Обороны и центральной части города.
ИСТОЧНИК KP.RU