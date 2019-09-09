2019-09-09T13:35:38+03:00
Общество

На Тюменскую область идет похолодание и заморозки до минус 5 градусов

Неблагоприятные погодные явления ожидаются 10-12 сентября
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Ночью в Тюмени обещают заморозки. Фото - pixabay.comНочью в Тюмени обещают заморозки. Фото - pixabay.com
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Несмотря на достаточно теплый сентябрь, температура воздуха ночью на юге Тюменской области постепенно понижается. Так, в ближайшие два дня ожидаются заморозки на приземном слое.

По данным Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные погодные явления ожидаются 10-12 сентября 2019 года. В ночные часы местами ожидаются заморозки в приземном слое до 0…-5 градусов.

- Единый центр оперативного реагирования города Тюмени предупреждает жителей юга области о возможных заморозках, - отметили в администрации города.

Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует руководителям сельхозпредприятий, главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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