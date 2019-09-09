2019-09-09T12:39:14+03:00
Происшествия

Пьяная разборка в машине: тюменец едва не зарезал приятеля

Свидетелем конфликта стал прохожий, который вызвал полицию
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюмени полицейские задержали местного жителя по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Звонок о происшествии в дежурную часть отдела полиции № 7 города Тюмени поступил накануне.

Как стало известно полицейские, вечером, машине, припаркованной около жилого дома по улице Магнитогорской, двое приятели распивали алкоголь. Между ними возник конфликт. Тогда один из приятелей в ходе ссоры, нанес множественные ножевые ранения лопаточной, поясничной и затылочной области своего оппонента.

Свидетелем происходящего стал прохожий. Он незамедлительно позвонил в полицию. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте совершения преступления. Им оказался 33-летний житель Тюмени.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Фигуранту «разборки» грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевший госпитализирован в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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