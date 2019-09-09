На выборах в Тюменской области «Единая Россия» набрала 85%

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-09T12:07:58+03:00

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Тюменское региональное отделение партии «Единая России» показало хорошие результаты на выборах, прошедших 8 сентября. По предварительным данным, из 191 депутатского мандата разных уровней партия получила 162 – это 84,82%.

Согласно предварительным итогам кандидат от «Единой России» Николай Руссу набрал 45,06% голосов на довыборах депутата Тюменской областной думы по 19 избирательному округу. На выборах в Ялуторовскую городскую думу кандидаты от «Единой России» из 20 мандатов получили 17 (85%). На довыборах депутата Тобольской городской думы убедительную победу одержала кандидат от «Единой России» Татьяна Орлова.

Кроме того, по предварительным данным на выборах в Тюменскую районную думу и думы сельских поселений кандидаты от «Единой России» получили 109 депутатских мандатов из 131 (83,2%).

- Партия сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой региона. Наши кандидаты - это те люди, которых хорошо знают в муниципальном образовании. Среди них - производственники, учителя, врачи, работники культуры, руководители предприятий, - отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Он отметил, что залогом успешного результата на выборах стало предварительное голосование – во всех территориях единороссы провели отбор кандидатов для участия в выборах. Теперь, по словам Андрея Артюхова, у избранных депутатов много дел по исполнению наказов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU