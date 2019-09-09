2019-09-09T12:07:58+03:00
Политика

На выборах в Тюменской области «Единая Россия» набрала 85%

Результаты избирательной кампании стали достойными для партии
Марина Васильева
Поделиться:
Фото www.tyumen.izbirkom.ruФото www.tyumen.izbirkom.ru
Изменить размер текста:

Тюменское региональное отделение партии «Единая России» показало хорошие результаты на выборах, прошедших 8 сентября. По предварительным данным, из 191 депутатского мандата разных уровней партия получила 162 – это 84,82%.

Согласно предварительным итогам кандидат от «Единой России» Николай Руссу набрал 45,06% голосов на довыборах депутата Тюменской областной думы по 19 избирательному округу. На выборах в Ялуторовскую городскую думу кандидаты от «Единой России» из 20 мандатов получили 17 (85%). На довыборах депутата Тобольской городской думы убедительную победу одержала кандидат от «Единой России» Татьяна Орлова.

Кроме того, по предварительным данным на выборах в Тюменскую районную думу и думы сельских поселений кандидаты от «Единой России» получили 109 депутатских мандатов из 131 (83,2%).

- Партия сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой региона. Наши кандидаты - это те люди, которых хорошо знают в муниципальном образовании. Среди них - производственники, учителя, врачи, работники культуры, руководители предприятий, - отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Он отметил, что залогом успешного результата на выборах стало предварительное голосование – во всех территориях единороссы провели отбор кандидатов для участия в выборах. Теперь, по словам Андрея Артюхова, у избранных депутатов много дел по исполнению наказов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все ограничения движения по улице Профсоюзной в Тюмени должны снять к 15 сентября
На Тюменскую область идет похолодание и заморозки до минус 5 градусов
Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»
Пьяная разборка в машине: тюменец едва не зарезал приятеля
Тюменские мужчины хотят выглядеть моложе и все чаще посещают косметолога
За неделю в Тюменской произошло почти полсотни пожаров
Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплаты на горячую линию
В Тюмени задушили 16-летнюю девочку: преступника ищут
Жительница Ялуторовска накупила алкоголя с чужой кредитки и отправилась к подруге
Фото: 124 человека эвакуировали из детского сада на Пермякова в Тюмени
Администрацию Ишима обязали устранить нарушения прав инвалидов при приёме на работу
Всё больше предприятий участвуют в масштабном проекте «Академия здоровья»
Тюменцам предлагают определить архитектурный облик улицы Ленина
Пробка на улице Щербакова растянулась почти на 3 километра
Крайние полосы улицы Профсоюзной Тюмени планируется открыть сегодня
В Тюмени отключат светофоры на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов
Погода в Тюмени 9 сентября: день будет пасмурным
Голосование на избирательных участках Тюменской области завершилось
Тюменцы первыми увидят лучшие фантастические короткометражки со всего мира
С начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев
Тюменские товаропроизводители поставляют свою продукцию на зарубежные рынки