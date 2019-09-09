Тюменские мужчины хотят выглядеть моложе и все чаще посещают косметолога

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-09T11:49:44+03:00

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9 сентября во всем мире отмечают День красоты. Важное место в работе косметологии занимает трихологический прием и тюменские клиники не исключение.

Только за первое полугодие 2019 года к врачу-трихологу Тюменского областного кожно-венерологического диспансера обратилось 139 пациентов, в том числе дети. Особое внимание специалисты диспансера уделяют диагностике новообразований. В диспансере 4 раза в год проводятся дни диагностики меланомы. Их посещают более 200 пациентов ежегодно.

- Постоянное усовершенствование техники дерматоскопии, мастер-классы от ведущих специалистов позволяют более точно и быстро диагностировать предраковые и злокачественные заболевания кожи, - отмечают врачи-косметологи.

Также в диспансере ведет прием дерматоонколог. Он консультирует пациентов в сложных диагностических случаях при подозрении на новообразование. За первые 6 месяцев 2019 года к врачу дерматоонкологу обратилось 1074 пациента. В случае доброкачественных новообразований у пациентов есть возможность удалить их.

- Как показывает статистика, русские женщины чаще ухаживают за собой, чем в Европе - потребление эстетической медицины у нас выше, чем в европейских странах. Даже мужчины все чаще прибегают к услугам косметолога. Такая тенденция характера и для Тюмени, - отмечает врач дерматовенеролог-косметолог Тюменского областного кожно-венерологического диспансера Анна Сарычева.

Так, на некоторые процедуры, ранее считавшимися «женскими», в последнее время растет спрос и среди мужчин. Например, представители сильного пола охотно идут на удаление волос, ботулинотерапию, услуги трихолога. Как правило, желание «выглядеть моложе» у мужчины продиктовано не признаками старения лица, а психологическими моментами и рядом социальных факторов.

- Всем, кто обращается за косметологическими услугами, стоит проверить наличие лицензии у клиники и убедиться в высокой квалификации своего врача, - советует Анна Сарычева.

Она подчеркнула, что врачи-косметологи Тюменского областного кожно-венерологического диспансера имеют высшую квалификационную категорию, в совершенстве владеют современными медицинскими технологиями и обладают богатым врачебным опытом. Все это позволяет проводить комплексное обследование и лечение пациентов с участием врачей дерматологов.

ИСТОЧНИК KP.RU