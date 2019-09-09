2019-09-09T10:52:03+03:00
Происшествия

За неделю в Тюменской произошло почти полсотни пожаров

Свыше 20 возгораний зафиксировано в жилом секторе
Марина Васильева
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Фото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской областиФото пресс-службы главного управления МЧС России по Тюменской области
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За минувшую неделю в Тюменской области произошло 47 пожаров. Из них 23 в жилом секторе. Из зоны опасных факторов пожара спасатели вывели 15 человек.

Кроме того, за неделю сотрудники МЧС 49 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательными подразделениями оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

По данным департамента безопасности жизнедеятельности администрации города, в Тюмени, за прошедшие выходные произошло два пожара в СНТ. Один человек в результате возгорания погиб.

- Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - добавили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

В главном управлении МЧС России по Тюменской области также призвали жителей содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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