За неделю в Тюменской произошло почти полсотни пожаров
За минувшую неделю в Тюменской области произошло 47 пожаров. Из них 23 в жилом секторе. Из зоны опасных факторов пожара спасатели вывели 15 человек.
Кроме того, за неделю сотрудники МЧС 49 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Пожарно-спасательными подразделениями оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.
По данным департамента безопасности жизнедеятельности администрации города, в Тюмени, за прошедшие выходные произошло два пожара в СНТ. Один человек в результате возгорания погиб.
- Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - добавили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.
В главном управлении МЧС России по Тюменской области также призвали жителей содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU