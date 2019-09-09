Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплаты на горячую линию
Жители Тюменской области могут сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда. 12 сентября в прокуратуре регион будет работать телефон горячей линии.
- Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, - отметили в пресс-службе контролирующего ведомства.
Поэтому в целях выявления фактов задержки выдачи заработной платы, выплаты ее «в конвертах», будет работать телефон горячей линии – 8(3452) 27-04-50, по которому можно сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда. Звонки будут приниматься с 10 до 13 часов.
- Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - заверили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU