Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплаты на горячую линию

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-09T10:23:13+03:00

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Жители Тюменской области могут сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда. 12 сентября в прокуратуре регион будет работать телефон горячей линии.

- Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, - отметили в пресс-службе контролирующего ведомства.

Поэтому в целях выявления фактов задержки выдачи заработной платы, выплаты ее «в конвертах», будет работать телефон горячей линии – 8(3452) 27-04-50, по которому можно сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда. Звонки будут приниматься с 10 до 13 часов.

- Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU