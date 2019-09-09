2019-09-09T10:23:13+03:00
Общество

Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплаты на горячую линию

12 сентября областная прокуратура будет принимать обращения
Марина Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

Жители Тюменской области могут сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда. 12 сентября в прокуратуре регион будет работать телефон горячей линии.

- Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры, - отметили в пресс-службе контролирующего ведомства.

Поэтому в целях выявления фактов задержки выдачи заработной платы, выплаты ее «в конвертах», будет работать телефон горячей линии – 8(3452) 27-04-50, по которому можно сообщить о нарушениях в сфере оплаты труда. Звонки будут приниматься с 10 до 13 часов.

- Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования, - заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени задушили 16-летнюю девочку: преступника ищут
Жительница Ялуторовска накупила алкоголя с чужой кредитки и отправилась к подруге
Фото: 124 человека эвакуировали из детского сада на Пермякова в Тюмени
Администрацию Ишима обязали устранить нарушения прав инвалидов при приёме на работу
Всё больше предприятий участвуют в масштабном проекте «Академия здоровья»
Тюменцам предлагают определить архитектурный облик улицы Ленина
Пробка на улице Щербакова растянулась почти на 3 километра
Крайние полосы улицы Профсоюзной Тюмени планируется открыть сегодня
В Тюмени отключат светофоры на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов
Погода в Тюмени 9 сентября: день будет пасмурным
Голосование на избирательных участках Тюменской области завершилось
Тюменцы первыми увидят лучшие фантастические короткометражки со всего мира
С начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев
Тюменские товаропроизводители поставляют свою продукцию на зарубежные рынки