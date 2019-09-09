Жительница Ялуторовска накупила алкоголя с чужой кредитки и отправилась к подруге

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-09T09:30:43+03:00

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В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней безработной, ранее судимой, местной жительницы. Женщина подозревается в краже, совершённой с банковского счёта.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть МО МВД «Ялуторовкий» обратился мужчина с заявлением о кражи его кредитной карты. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемую в преступлении.

Оказалось, что мужчина несколько дней употреблял алкогольные напитки вместе с подозреваемой и её супругом. На третий день застолья, когда гость уснул, хозяйка достала из кармана его рубашки карты и отправилась в магазин, где купила продукты и спиртные напитки. Чужую карту она активировать смогла, т.к. знала пин-код – в прошлый раз владелец сам отправил женщину в магазин со своей кредиткой.

Уже у своей подруги в компании знакомых продолжила кутить. Застолье обошлось более чем в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU