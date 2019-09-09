2019-09-09T09:30:43+03:00
Происшествия

Жительница Ялуторовска накупила алкоголя с чужой кредитки и отправилась к подруге

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Жительница Ялуторовска накупила алкоголя с чужой кредитки и отправилась к подругеЖительница Ялуторовска накупила алкоголя с чужой кредитки и отправилась к подругеФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней безработной, ранее судимой, местной жительницы. Женщина подозревается в краже, совершённой с банковского счёта.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть МО МВД «Ялуторовкий» обратился мужчина с заявлением о кражи его кредитной карты. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемую в преступлении.

Оказалось, что мужчина несколько дней употреблял алкогольные напитки вместе с подозреваемой и её супругом. На третий день застолья, когда гость уснул, хозяйка достала из кармана его рубашки карты и отправилась в магазин, где купила продукты и спиртные напитки. Чужую карту она активировать смогла, т.к. знала пин-код – в прошлый раз владелец сам отправил женщину в магазин со своей кредиткой.

Уже у своей подруги в компании знакомых продолжила кутить. Застолье обошлось более чем в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплаты на горячую линию
В Тюмени задушили 16-летнюю девочку: преступника ищут
Фото: 124 человека эвакуировали из детского сада на Пермякова в Тюмени
Администрацию Ишима обязали устранить нарушения прав инвалидов при приёме на работу
Всё больше предприятий участвуют в масштабном проекте «Академия здоровья»
Тюменцам предлагают определить архитектурный облик улицы Ленина
Пробка на улице Щербакова растянулась почти на 3 километра
Крайние полосы улицы Профсоюзной Тюмени планируется открыть сегодня
В Тюмени отключат светофоры на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов
Погода в Тюмени 9 сентября: день будет пасмурным
Голосование на избирательных участках Тюменской области завершилось
Тюменцы первыми увидят лучшие фантастические короткометражки со всего мира
С начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев
Тюменские товаропроизводители поставляют свою продукцию на зарубежные рынки