Фото: 124 человека эвакуировали из детского сада на Пермякова в Тюмени
124 человека, из которых 107 детей, эвакуировали сотрудники 32-го отряда из детского сада №118 по улице Пермякова. Как сообщили в пресс-службе 32 ОФПС по Тюменской области, в электрощитовой садика произошло короткое замыкание.
Короткое замыкание в электрощитовой. Фото: 32 ОФПС по Тюменской области
Фото с места событий. Фото: 32 ОФПС по Тюменской области
По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время устанавливается предполагаемая причина произошедшего.
На месте работают спецслужбы. Фото: 32 ОФПС по Тюменской области
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в августе из-за запаха гари был эвакуирован ТРЦ «Кристалл». Ещё ранее в областном центре горел торговый центр «Гудвин». Тогда произошло загорание вытяжки в ресторане «Кацо».
ИСТОЧНИК KP.RU