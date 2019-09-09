Фото: 124 человека эвакуировали из детского сада на Пермякова в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-09T09:15:15+03:00

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124 человека, из которых 107 детей, эвакуировали сотрудники 32-го отряда из детского сада №118 по улице Пермякова. Как сообщили в пресс-службе 32 ОФПС по Тюменской области, в электрощитовой садика произошло короткое замыкание.

Короткое замыкание в электрощитовой. Фото: 32 ОФПС по Тюменской области

Фото с места событий. Фото: 32 ОФПС по Тюменской области

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время устанавливается предполагаемая причина произошедшего.

На месте работают спецслужбы. Фото: 32 ОФПС по Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в августе из-за запаха гари был эвакуирован ТРЦ «Кристалл». Ещё ранее в областном центре горел торговый центр «Гудвин». Тогда произошло загорание вытяжки в ресторане «Кацо».

ИСТОЧНИК KP.RU