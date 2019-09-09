2019-09-09T09:05:20+03:00
Общество

Администрацию Ишима обязали устранить нарушения прав инвалидов при приёме на работу

Ишимский городской суд рассмотрел иск экс-работника предприятия «Спецавтохозяйство»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Администрацию Ишима обязали устранить нарушения прав инвалида при приёме на работуАдминистрацию Ишима обязали устранить нарушения прав инвалида при приёме на работуФото: Татьяна Коркина
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Ишимский городской суд рассмотрел иск бывшего работника предприятия МУП «Спецавтохозяйство», учредителем которого является администрация Ишима, о восстановлении его на работе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, установлено, что должностные инструкции рабочих по различным специальностям содержали запрет на приём на работу людей-инвалидов.

Также при рассмотрении дела выявлен ряд нарушений трудовых прав работников предприятия. При установленном ст. 99 ТК РФ ограничении сверхурочной работы не более 4 часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год, работники предприятия работали сверхурочно более 100 часов ежемесячно.

В связи с этим суд вынес частное определение в адрес главы города, в котором обратил его внимание на дискриминацию инвалидов в правах на трудоустройство на работу и нарушении трудовых прав работающих сотрудников.

В течение месяца администрация города обязана сообщить суду о принятых мерах по устранению нарушений закона. Также Ишимская межрайонная прокуратура инициировала проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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