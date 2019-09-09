2019-09-09T08:17:53+03:00
Здоровье

Всё больше предприятий участвуют в масштабном проекте «Академия здоровья»

В этом году в мероприятиях приняли участие более 2 тысяч сотрудников
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Всё больше предприятий участвуют в масштабном проекте «Академия здоровья»Всё больше предприятий участвуют в масштабном проекте «Академия здоровья»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области в течение нескольких лет реализуется масштабный профилактический проект «Академия здоровья». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в этом году в него вступили филиал «УГМК-Сталь», «МЗ «Электросталь Тюмени», «НОВАТЭК НТЦ», «ГEOTEK Сейсморазведка», «Хлебокомбинат «Абсолют», школа №69, Тюменский аккумуляторный завод, «Сибинформбюро» и другие предприятия. В 59 мероприятиях, которые прошли в этом году, приняли участие более 2 тысяч сотрудников.

Одна из главных задач Минздрава России, которая осуществляется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография», - снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин среди трудоспособного населения.

По словам заведующей центром медицинской профилактики Юлии Стрельниковой, ответственность за здоровье граждан лежит не только на государстве и системе здравоохранения, но и на работодателях и самих гражданах.

- Работодатели должны стимулировать работников к прохождению регулярных профосмотров и диспансеризации, внедрять на своих предприятиях программы по здоровьесбережению, а сами граждане должны заботиться о своем здоровье и всячески его укреплять. Ведь многие длительное время не обращаются к врачам, игнорируя у себя симптомы заболеваний. Есть состояния, которые просто нельзя пропускать, т.к. они сигнализируют о серьезных сбоях в работе организма, чреватых тяжелыми осложнениями, – отметила она.

Для тех предприятий, которые не знают, с чего начать, и реализуется масштабный профилактический проект «Академия здоровья». Основными направлениями проекта являются: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика и раннее выявление онкологических патологий, формирование культуры здорового питания, здорового образа жизни.

Вступить в «Академию здоровья» может любое предприятие. Подробности о проекте можно узнать на портале «Тюменская область – территория здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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