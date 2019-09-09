2019-09-09T07:31:45+03:00
Общество

Тюменцам предлагают определить архитектурный облик улицы Ленина

14 сентября в областном центре осудят градостроительную концепцию улицы
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Жители могут принять участие в обсуждении архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина. Встреча пройдет 14 сентября в дискуссионном клубе «Точка кипения – Тюмень».

Этим летом жители города активно обсуждали проект благоустройства улицы Ленина. 77% участников опроса одобрили проект. При этом более половины (53%) оставили свои сообщения в специальных ящиках на стендах, размещенных на Цветном бульваре, 40% голосов – в соцсети «ВКонтакте» и 7% – на сайте.

- Все эти вопросы были систематизированы и рассмотрены авторами проекта. Со всеми комментариями и предложениями авторы проекта провели работу. 14 сентября снова пройдет обсуждение проекта архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина, - отметили в администрации города.

Там добавили, что архитекторы Тюменского индустриального университета и представители администрации города дадут комментарии к предложениям жителей областного центра, высказанным в ходе опроса по проекту.

Начало встречи в 10 часов. Горожанам, желающим принять участие в обсуждении, нужно зарегистрироваться: https://leader-id.ru/event/28041/

ИСТОЧНИК KP.RU

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