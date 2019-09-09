Пробка на улице Щербакова растянулась почти на 3 километра

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-09T06:50:30+03:00

Это самая длинная пробка для данного времени за всю последнюю неделю Фото: Кира Санникова

Это самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю

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В Тюмени с 8 часов утра наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор на улице Щербакова, 2-я Луговая улица, от улицы Даргомыжского до Таманской улицы.

Длина пробки составляет 2.8 км. Плотное движение автотранспорта на улице Щербакова держится и сейчас. Загруженность магистрали в центр — 7 баллов. Это на 5 баллов выше обычного.

Напомним, Единая теплоснабжающая организация Тюмени АО «УСТЭК» ведет мероприятия по реконструкции участков теплосети на объектах по ул. 25-го Октября, Профсоюзной, Циолковского в связи с чем перекрыты автодороги.

Это стало причиной временных трудностей для передвижения жителей по Тюмени. Особенно для жителей Заречной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU