Крайние полосы улицы Профсоюзной Тюмени планируется открыть сегодня

СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-09T06:28:18+03:00

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Единая теплоснабжающая организация Тюмени, выполняющая мероприятиям по реконструкции участков теплосети на объектах по ул. 25-го Октября, Профсоюзной, Циолковского заканчивает монтаж трубопровода диаметром 600 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Это более 300 метров трубы на которую устанавливается система оперативного дистанционного контроля.

В настоящее время от улицы Мало-Загородная уже идет отсыпка щебнем и подготовка к укладке асфальта. Со стороны улицы Циолковского до улицы Профсоюзной также сделаны все инженерные работы и началась подготовка к восстановлению благоустройства.

- Подрядная организация намерена к понедельнику сделать все работы, чтобы запустить движение по крайним полосам дороги. Эти меры позволят снять часть ограничения для передвижения по ул. Профсоюзной, - отметил в пресс-службе администрации города.

Там добавили, на одной полосе дороги работы продолжатся, поскольку там неподвижная опора, удерживающая участок трубопровода, и нужно время чтобы фундамент «набрал» прочность. Далее ремонт сети перейдет на другую часть дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU