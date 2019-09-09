В Тюмени отключат светофоры на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов

СЕГОДНЯ 06:07 2019-09-09T06:09:31+03:00

Они погаснут в 9 часов утра и возобновят работу после 19 часов

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Сегодня, 9 сентября, в Тюмени будут отключены светофоры на пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов. С 9 часов утра здесь пройдут плановые работы на электросетях.

Работа светофоров возобновится после 19 часов. В МКУ «Тюменьгортранс» призвали пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков.

В дорожном предприятии также добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU