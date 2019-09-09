Погода в Тюмени 9 сентября: день будет пасмурным

СЕГОДНЯ 05:12 2019-09-09T05:12:34+03:00

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Сегодня, 9 сентября, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют северо-восточный, северный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем в отдельных районах порывы могут достигать до 13 м/с. Температура ночью составит +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется +12…+17 градусов.

В Тюмени сегодня будет пасмурно, но день пройдет без осадков. Температура воздуха утром составит +7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +15,+17 градусов. Ветер северо-восточный 4,4 м/с.

В народном календаре в этот день почитается память преподобного Пимена Великого. Предки определяли погоду осени и зимы по рябине: если она хорошо уродила - к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с прежних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU