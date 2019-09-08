Голосование на избирательных участках Тюменской области завершилось

СЕГОДНЯ 19:24 2019-09-08T19:24:16+03:00

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На всех избирательных участках голосование завершилось в 20 часов. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

По его словам, явка избирателей в 19 часов 30 минут на выборах в Тюменской области превысила 19 процентов. На это время в области проголосовали 43 тыс. 406 избирателей.

Самыми активными оказались жители Ялуторовска. Там явка составила 30,15 процентов или 8 тыс. 331 человек. В Тюменском районе на 12 территориях проголосовали 29,32 процента избирателей или 14 тыс. 402 человека. В Тобольске на довыборы депутата в гордуму пришли 654 избирателя, что составило19,41 процент, на довыборах в думу Тюменского района явка равна 21,1 проценту, или 2 тыс. 85 человек. Выбрать депутата Тюменской областной думы по Калининскому округу на довыборах депутата облдумы пришли 14 тыс. 394 человека или 11, 95 процентов от числа избирателей.

Председатель областного избиркома отметил, что цифры предварительные и могут измениться еще незначительно в сторону увеличения.

В настоящее время идет процедура подведения итогов и подсчета голосов. Окончательные цифры станут известны в понедельник 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU