СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-08T19:16:21+03:00

Тюменцы первыми увидят лучшие фантастические короткометражки со всего мира. Фото: Атмос Синема

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Специальный показ Фестиваля фантастического кино Best Sci-Fi состоится в тюменском кинотеатре «Атмос Синема» 11 сентября 2019 в 20 часов, за один день до официальной премьеры в России!

Best Sci-Fi – это крупнейший международный фестиваль фантастического короткометражного кино. В 2017-2019 годах «BEST SCI FI» проходил в сотне городов более чем в 15 странах мира - России, Швейцарии, США, Испании, Польше, Хорватии, Литве, Болгарии, Украине, Армении, Беларуси, Мексике, Парагвае и ЮАР.

В рамках фестиваля фантастического кино тюменцы увидят невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы. Все картины демонстрируются на французском, итальянском и английском языках с русскими субтитрами.

После показа зрители смогут проголосовать за понравившийся фильм. Автор лучшего (по мнению зрителей) фильма получит денежный приз в размере $1000.

Вы можете выиграть билеты на специальный показ фестиваля в группе кинотеатра во Вконтакте!

Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi. Фото: Атмос Синема

КОНКРЕТНО

Дистрибьютор: KINOLIFE World & Студия Виталия Манюкова

Жанр: фантастика

Хронометраж: 100 минут 30 секунд

ИСТОЧНИК KP.RU