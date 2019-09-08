СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-08T17:51:00+03:00

С начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев. Фото с сайта pixabay.com

Количество жителей в регионе растет год от года

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В Тюменской области проживает 1 млн 527,3 тысяч человек. За год население увеличилось на 19,9 тысяч человек. Об этом сообщает Тюменьстат.

Цифры отражены на 1 июля 2019 года и опубликованы в докладе о социально-экономическом положении региона. Численность населения Тюменской области увеличивается за счет естественного прироста и миграции.

В январе-июне в регион прибыло 29 563 человека, 22 266 - покинули Тюменскую область. Миграционный прирост составил 7297 человек. 4921 человек приехал из стран СНГ плюс 354 - из дальнего зарубежья, всего прибыло более 5200 иностранцев. Убыло 1474 человека. 170 человек выехали в страны дальнего зарубежья, 354 иностранца обосновались в Тюменской области.

По данным ведомства, в первом полугодии родилось 9520 малышей, умерло 8188 жителей. Естественный прирост составил 1332 человек, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU