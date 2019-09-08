С начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев
В Тюменской области проживает 1 млн 527,3 тысяч человек. За год население увеличилось на 19,9 тысяч человек. Об этом сообщает Тюменьстат.
Цифры отражены на 1 июля 2019 года и опубликованы в докладе о социально-экономическом положении региона. Численность населения Тюменской области увеличивается за счет естественного прироста и миграции.
В январе-июне в регион прибыло 29 563 человека, 22 266 - покинули Тюменскую область. Миграционный прирост составил 7297 человек. 4921 человек приехал из стран СНГ плюс 354 - из дальнего зарубежья, всего прибыло более 5200 иностранцев. Убыло 1474 человека. 170 человек выехали в страны дальнего зарубежья, 354 иностранца обосновались в Тюменской области.
По данным ведомства, в первом полугодии родилось 9520 малышей, умерло 8188 жителей. Естественный прирост составил 1332 человек, сообщает «Вслух.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU