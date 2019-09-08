2019-09-08T17:51:00+03:00
Общество

С начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев

Количество жителей в регионе растет год от года
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
С начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев. Фото с сайта pixabay.comС начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области проживает 1 млн 527,3 тысяч человек. За год население увеличилось на 19,9 тысяч человек. Об этом сообщает Тюменьстат.

Цифры отражены на 1 июля 2019 года и опубликованы в докладе о социально-экономическом положении региона. Численность населения Тюменской области увеличивается за счет естественного прироста и миграции.

В январе-июне в регион прибыло 29 563 человека, 22 266 - покинули Тюменскую область. Миграционный прирост составил 7297 человек. 4921 человек приехал из стран СНГ плюс 354 - из дальнего зарубежья, всего прибыло более 5200 иностранцев. Убыло 1474 человека. 170 человек выехали в страны дальнего зарубежья, 354 иностранца обосновались в Тюменской области.

По данным ведомства, в первом полугодии родилось 9520 малышей, умерло 8188 жителей. Естественный прирост составил 1332 человек, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские товаропроизводители поставляют свою продукцию на зарубежные рынки
Ольга Ройтблат: надеюсь, тюменские избиратели сделают правильный выбор
Жители Винзилей и Каскары Тюменского района выбирают 131 депутата
Тюменским семьям процедурой ЭКО можно воспользоваться бесплатно
Тюменские школьники показывают высокие результаты в инженерии и робототехнике
Выборы депутатов Тюменской области проходят без нарушений
Сладковское рыбоводческое хозяйство наращивает объемы производства продукции
Среди тюменских школьников пройдут профтестирование
Ялуторовчане выбирают новый состав городской думы
Тюменские садоводы увлекаются разведением дальневосточного «киви»
В Тюменской области на пешеходных переходах сбили 33 ребенка
Тюменская долгожительница проголосовала на дому
Бабье лето к тюменцам придет рано
За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские
В Тюмени вновь пройдут соревнования среди моржей самого высокого уровня
Тюменцы выбирают 191 депутата разных уровней
В Тюменской области открылись 170 избирательных участков
Погода в Тюмени 8 сентября: облачно и без дождей
В Казанском районе рожениц будут принимать в обновленном отделении
В Тюмени завершился проект для инвалидов «Академия рукоделия»
Авторы тюменского проекта «Шанс» составляют топ-5 профессий для подростков