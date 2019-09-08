2019-09-08T17:30:03+03:00
Общество

Тюменские товаропроизводители поставляют свою продукцию на зарубежные рынки

В сэндвич-панелях высказали заинтересованность несколько предприятий
Алена Кульмухаметова
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Тюменские товаропроизводители поставляют свою продукцию на зарубежные рынки. Фото с сайта pixabay.comТюменские товаропроизводители поставляют свою продукцию на зарубежные рынки. Фото с сайта pixabay.com
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Предприятия Тюменской области приняли участие в 26-ой международной строительной и интерьерной выставке KazBuild 2019.

По информации пресс-службы областного правительства, выставка является одной из самых крупных мировых площадок. Она собрала около трёхсот представителей строительной отрасли из более чем 20 стран.

- На ней был организован большой стэнд Тюменской области, - говорит инженер завода «Профмодуль» Клаус Шольц. - Сейчас наш завод кровельных и фасадных материалов единственный производитель огнестойких PIR панелей в Уральском федеральном округе и эта выставка как нельзя лучше отвечает планам по расширению поставок продукции, в том числе и за пределы страны.

В течение трёх дней в Алматы на огромной площадке около шести тысяч квадратных метров за внимание покупателей боролись 325 брендов. Предприятие «Профмодуль» поставляют продукцию в Казахстан. В наших тюменских сэндвич-панелях высказали заинтересованность несколько предприятий, - рассказал Клаус Шольц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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