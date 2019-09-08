Жители Винзилей и Каскары Тюменского района выбирают 131 депутата
После принятия Тюменской областной думой закона об укрупнении муниципалитетов, в Каскаринское муниципальное образование вошли Борки и Созоново. Административным центром стала Каскара.
Кроме того, также согласно принятому закону объединились поселок Винзили и Нижнепышминское муниципальное образование.
Добавим, что выборы в Тюменском районе проходят в 12 муниципальных образованиях. Жители выбирают 131 депутата. В списках избирателей – более 57 тысяч человек.
Проголосовать на избирательных участках можно до 20 часов 8 сентября.
Напомним, сегодня в Тюменской области проходит 41 избирательная кампания, и 37 из них - на уровне сельских поселений.
ИСТОЧНИК KP.RU