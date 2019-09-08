2019-09-08T15:51:52+03:00
Общество

Тюменским семьям процедурой ЭКО можно воспользоваться бесплатно

Шанс стать родителями есть у всех
Алена Кульмухаметова
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Тюменским семьям процедурой ЭКО можно воспользоваться бесплатно. Фото с сайта pixabay.comТюменским семьям процедурой ЭКО можно воспользоваться бесплатно. Фото с сайта pixabay.com
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Бесплодным семейным парам Тюменской области врачи дают шанс стать с помощью экстракорпорального оплодотворения по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

В пресс-службе областной больницы №4 сообщили, что для проведения вспомогательных репродуктивных технологий тюменцам, желающим стать родителями, нужно обратиться к акушеру-гинекологу или заведующему женской консультацией по месту жительства. После прохождения обследования, готовность к программе ЭКО определяют специалисты областного перинатального центра. Они решают, нет ли противопоказаний к проведению процедуры.

При этом врачи отмечают, что не все, по состоянию здоровья могут стать участниками программы ЭКО. У кого есть желание и шанс стать родителями, те его используют. Так, в 2018 году в Ишиме на учет по беременности после процедуры ЭКО встали 11 женщин. С начала этого года еще 6 человек удачно перенесли процедуру экстракорпорального оплодотворения. За эти два года в перинатальном центре ОБ №4 родился 21 малыш, в числе одна двойня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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