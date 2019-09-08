2019-09-08T14:46:21+03:00
Общество

Тюменские школьники показывают высокие результаты в инженерии и робототехнике

Ребята приняли участие в международных и всероссийских соревнованиях
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменские школьники показывают высокие результаты в инженерии и робототехнике. Фото с сайта pixabay.comТюменские школьники показывают высокие результаты в инженерии и робототехнике. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Учащиеся тюменских школ показывают высокие результаты в высокоинтеллектуальных состязаниях. Об этом заявили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Самыми значимыми и перспективными для большинства ребят являются Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», робототехническая олимпиада.

Директор департамента Алексей Райдер заявил, что впервые в этом году было рекордное количество победителей и призеров регионального уровня – 349 ребят из 135 школ области. На заключительном этапе они тоже показали достойный результат – сборная привезла 17 наград.

Кроме того, участниками конкурса «Большие вызовы» стали 1004 юных инженера. В сложном отборочном марафоне, пройдя все этапы, 11 старшеклассников из Тюменской области пробились в число 390 победителей и призеров профильной смены центра «Сириус» в июле 2019 года.

В прошлом учебном году команды областного физмата привезли из Китая бронзу Всемирной робототехнической олимпиады, третье место Всемирной олимпиады по робототехнике, которая проходила на Филиппинах, второе место Всемирной робототехнической олимпиады, которая проходила в Дании. На Всероссийском технологическом фестивале PROFEST-2019 в компетенции «Робототехника» второе место заняла команда тюменского лицея №81, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала 2019 года в Тюменскую область переехало более пяти тысяч иностранцев
Тюменские товаропроизводители поставляют свою продукцию на зарубежные рынки
Ольга Ройтблат: надеюсь, тюменские избиратели сделают правильный выбор
Жители Винзилей и Каскары Тюменского района выбирают 131 депутата
Тюменским семьям процедурой ЭКО можно воспользоваться бесплатно
Выборы депутатов Тюменской области проходят без нарушений
Сладковское рыбоводческое хозяйство наращивает объемы производства продукции
Среди тюменских школьников пройдут профтестирование
Ялуторовчане выбирают новый состав городской думы
Тюменские садоводы увлекаются разведением дальневосточного «киви»
В Тюменской области на пешеходных переходах сбили 33 ребенка
Тюменская долгожительница проголосовала на дому
Бабье лето к тюменцам придет рано
За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские
В Тюмени вновь пройдут соревнования среди моржей самого высокого уровня
Тюменцы выбирают 191 депутата разных уровней
В Тюменской области открылись 170 избирательных участков
Погода в Тюмени 8 сентября: облачно и без дождей
В Казанском районе рожениц будут принимать в обновленном отделении
В Тюмени завершился проект для инвалидов «Академия рукоделия»
Авторы тюменского проекта «Шанс» составляют топ-5 профессий для подростков