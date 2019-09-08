СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-08T14:46:21+03:00

Тюменские школьники показывают высокие результаты в инженерии и робототехнике. Фото с сайта pixabay.com

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Учащиеся тюменских школ показывают высокие результаты в высокоинтеллектуальных состязаниях. Об этом заявили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Самыми значимыми и перспективными для большинства ребят являются Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», робототехническая олимпиада.

Директор департамента Алексей Райдер заявил, что впервые в этом году было рекордное количество победителей и призеров регионального уровня – 349 ребят из 135 школ области. На заключительном этапе они тоже показали достойный результат – сборная привезла 17 наград.

Кроме того, участниками конкурса «Большие вызовы» стали 1004 юных инженера. В сложном отборочном марафоне, пройдя все этапы, 11 старшеклассников из Тюменской области пробились в число 390 победителей и призеров профильной смены центра «Сириус» в июле 2019 года.

В прошлом учебном году команды областного физмата привезли из Китая бронзу Всемирной робототехнической олимпиады, третье место Всемирной олимпиады по робототехнике, которая проходила на Филиппинах, второе место Всемирной робототехнической олимпиады, которая проходила в Дании. На Всероссийском технологическом фестивале PROFEST-2019 в компетенции «Робототехника» второе место заняла команда тюменского лицея №81, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU