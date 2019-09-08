2019-09-08T14:09:26+03:00
Общество

Выборы депутатов Тюменской области проходят без нарушений

На территории области проходит 41 избирательная кампания
Алена Кульмухаметова
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Выборы депутатов Тюменской области проходят без нарушенийВыборы депутатов Тюменской области проходят без нарушенийФото: Дмитрий Терентьев
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На 15 часов дня 8 сентября в Тюменской области зарегистрировано 13 обращений по поводу нарушений в ходе выборов. По каждому случаю проводится проверка. Об этом заявил глава избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин во время пресс-конференции.

Одно из обращений касается Калининского административного округа. Заявитель сообщил, что осуществляется подвоз избирателей на участки №20-27. На самом деле администрацией города Тюмени были организованы дополнительные автобусные маршруты, чтобы облегчить доступ на избирательные участки. Соответственно, информация о нарушении не подтвердилась,

Напомним, жители региона выбирают 191 депутата разных уровней, всего на территории области проходит 41 избирательная кампания. На момент 14 часов общая явка в регионе составляет 13,52% - это 29 тысяч 156 человек. Достаточно активно идет голосование на выборах депутатов думы Ялуторовска: здесь явка достигла 21,62%, проголосовали 5 тысяч 973 человека. Что касается дополнительных выборов депутата в Тюменскую областную думу шестого созыва по одномандатному избирательному окуругу №19, явка составляет 8,32% - 10 тысяч 19 избирателей.

Сделать свой выбор тюменцы могут до 20 часов, сообщает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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