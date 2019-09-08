Среди тюменских школьников пройдут профтестирование

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-08T13:21:55+03:00

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Более десяти тысяч школьников Тюменской области пройдут в сентябре онлайн-диагностику, которая поможет определиться с будущей профессией.

По словам координатора проекта «Билет в будущее» Юлии Бояркиной, тестирование разработано для учеников 6-11 классов. Опросы пройдут школьники из 36 регионов России, в том числе из 130 школ Тюменской области.

Методика профориентации основана на исследованиях экспертов WorldSkills Russia и состоит из трех этапов. Сначала участники проходят онлайн-диагностику, которая помогает определить уровень осознанности и готовности к выбору жизненного пути, степень владения ключевыми навыками, сферу профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях. Далее школьникам предлагают погрузиться в выбранную профессиональную среду. Ребята смогут попробовать свои силы в различных компетенциях и пообщаться с наставниками.

Вся информация о тестировании, прохождении мероприятия фиксируется в личных документах и формируется в цифровое портфолио.

В заключении ребята получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями, сообщает «АиФ Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU