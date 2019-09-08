Ялуторовчане выбирают новый состав городской думы

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-08T13:01:28+03:00

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В единый день голосования 8 сентября жители Ялуторовска выбирают депутатов местного представительного органа власти.

По словам председателя Территориальной избирательной комиссии города Ялуторовска №27 Нонны Мухаметдиновой, к участию в выборах был допущен 61 человек. На каждый мандат претендуют по 3-4 человека.

Досрочное голосование завершилось сутки назад. На дому могут проголосовать люди с ограниченными возможностями здоровья. Для этого нужно письменно или устно заявить в участковую комиссию избирательного участка 2715 до 14 часов. В этом случае в течение дня члены участковых комиссий с бюллетенями и урной для голосования выедут на дом.

На избирательном участке, по сравнению с утром, количество желающих проголосовать увеличилось.

Напомним, что проголосовать можно до 20 часов 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU