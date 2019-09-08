В Тюменской области на пешеходных переходах сбили 33 ребенка

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-08T10:48:28+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в 2019 году фиксируют рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В этой связи инспекторы проводят уроки дорожной безопасности в школах и обучают детей и их родителей, как правильно выбрать безопасный маршрут «дом-школа-дом». Они объясняют школьникам, где и как нужно переходить дорогу, чтобы не попасть под машину, а также рассказывают об опасных ситуациях - «дорожных ловушках».

Вместе с детьми автоинспекторы разрабатывают безопасные маршруты и рисуют их на специальных плакатах, которые потом размещаются в классных комнатах. Кроме того, детям вручаются индивидуальные схемы, которые они могут заполнить вместе с родителями и вложить в дневники. Более 30-ти тысяч индивидуальных схем будут вручены ученикам начальных классов.

Добавим, что по данным ведомства, с начала года в ДТП в регионе пострадали 109 пешеходов до 16-ти лет, 33 из них сбиты на пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU