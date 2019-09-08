Тюменская долгожительница проголосовала на дому
На избирательных участках Тюменской области продолжается голосование. Те, кто не могут, по состоянию здоровья или иным причинам, прийти на участки, могут проголосовать дома.
Таким правом воспользовалась 98-летняя августа Зарубина, которой исполнилось 98 лет.
Активная бабушка когда-то работала учителем в сельской школе Армизонского района и когда-то была членом избирательной участковой комиссии, потому к выборам любого уровня относится ответственно.
По словам члена избирательной комиссии №2003 Романа Коломоеца, таким правом воспользовались, в основном пожилые люди.
Добавим, что на 10 часов в избирательную комиссию №2003 поступило 15 заявок для голосования на дому. Сейчас члены избиркома объезжают таких избирателей, сообщает ИА «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU