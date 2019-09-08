Тюменская долгожительница проголосовала на дому

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-08T10:35:03+03:00

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На избирательных участках Тюменской области продолжается голосование. Те, кто не могут, по состоянию здоровья или иным причинам, прийти на участки, могут проголосовать дома.

Таким правом воспользовалась 98-летняя августа Зарубина, которой исполнилось 98 лет.

Активная бабушка когда-то работала учителем в сельской школе Армизонского района и когда-то была членом избирательной участковой комиссии, потому к выборам любого уровня относится ответственно.

По словам члена избирательной комиссии №2003 Романа Коломоеца, таким правом воспользовались, в основном пожилые люди.

Добавим, что на 10 часов в избирательную комиссию №2003 поступило 15 заявок для голосования на дому. Сейчас члены избиркома объезжают таких избирателей, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU