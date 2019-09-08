2019-09-08T10:35:03+03:00
Общество

Тюменская долгожительница проголосовала на дому

Бабушке Августе исполнилось 98 лет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменская долгожительница проголосовала на домуТюменская долгожительница проголосовала на домуФото: Дмитрий Терентьев
Изменить размер текста:

На избирательных участках Тюменской области продолжается голосование. Те, кто не могут, по состоянию здоровья или иным причинам, прийти на участки, могут проголосовать дома.

Таким правом воспользовалась 98-летняя августа Зарубина, которой исполнилось 98 лет.

Активная бабушка когда-то работала учителем в сельской школе Армизонского района и когда-то была членом избирательной участковой комиссии, потому к выборам любого уровня относится ответственно.

По словам члена избирательной комиссии №2003 Романа Коломоеца, таким правом воспользовались, в основном пожилые люди.

Добавим, что на 10 часов в избирательную комиссию №2003 поступило 15 заявок для голосования на дому. Сейчас члены избиркома объезжают таких избирателей, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выборы депутатов Тюменской области проходят без нарушений
Сладковское рыбоводческое хозяйство наращивает объемы производства продукции
Среди тюменских школьников пройдут профтестирование
Ялуторовчане выбирают новый состав городской думы
Тюменские садоводы увлекаются разведением дальневосточного «киви»
В Тюменской области на пешеходных переходах сбили 33 ребенка
Бабье лето к тюменцам придет рано
За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские
В Тюмени вновь пройдут соревнования среди моржей самого высокого уровня
Тюменцы выбирают 191 депутата разных уровней
В Тюменской области открылись 170 избирательных участков
Погода в Тюмени 8 сентября: облачно и без дождей
В Казанском районе рожениц будут принимать в обновленном отделении
В Тюмени завершился проект для инвалидов «Академия рукоделия»
Авторы тюменского проекта «Шанс» составляют топ-5 профессий для подростков