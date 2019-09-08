Бабье лето к тюменцам придет рано

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-08T08:51:22+03:00

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Осень в этом году ожидается ранней и холодной. Об этом сообщает тюменский метеоролог и прогнозист. По словам руководителя научного исследования «Долгосрочные прогнозы погоды по русскому земледельческому календарю», призера Всероссийской конференции «Шаг в будущее» Людмилы Петраченко, бабье лето по календарю приходит 14 сентября.

Людмила вместе с сыном Павлом в селе Тумашово Заводоуковского городского округа уже два десятка лет наблюдает за народными приметами с точки зрения науки. Она убеждена, что все приметы основаны на физических процессах, которые происходят в атмосфере. В народном календаре было гораздо больше четырех времен года. И одним из таких является бабье лето. В этом году оно будет обязательно.

Есть раннее и позднее бабье лето. Второе наступает после похолодания, когда уже будет казаться, что все, зима скоро вступит в свои права. Холодная и неприятная погода сменится теплыми деньками. Но ненадолго: бабье лето обычно продолжается от пяти дней до недели. Позднее бабье лето бывает в конце сентября – начале октября. По народным приметам нынешняя осень должна быть ранней, потому что у ласточек в этом году только один выводок. Пока жители Тюменской области могут наслаждаться осенними теплыми деньками.

До позднего бабьего лета, которое обязательно будет, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU