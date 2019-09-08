СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-08T07:56:26+03:00

За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские Фото: Дмитрий Терентьев

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Тюменцам, чтобы проголосовать, придется пройти через рамки металлодекторов, установленных на всех избирательных участках ради безопасности самих граждан.

Полицейские взяли под охрану не только избирательные участки и их документацию, но и тщательно проверяют весь автотранспорт, который используют избирательные комиссии.

На участки нужно пройти сквозь рамкиФото: Дмитрий Терентьев

По информации областного избиркома, главные условия таковы, что автомобили должны быть исправными, прошедшие диагностику, технический осмотр. Есть требования и к водителям – они не должны быть злостными нарушителями правил дорожного движения, и желательно несудимыми.

Добавим, что избирательная комиссия Тюменской области тесно работает с МЧС и региональной прокуратурой.

Напомним, избирательные участки открыты с 8 утра и до 20 часов 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU