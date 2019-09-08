За безопасностью на выборах в Тюменской области следят полицейские
Тюменцам, чтобы проголосовать, придется пройти через рамки металлодекторов, установленных на всех избирательных участках ради безопасности самих граждан.
Полицейские взяли под охрану не только избирательные участки и их документацию, но и тщательно проверяют весь автотранспорт, который используют избирательные комиссии.
На участки нужно пройти сквозь рамкиФото: Дмитрий Терентьев
По информации областного избиркома, главные условия таковы, что автомобили должны быть исправными, прошедшие диагностику, технический осмотр. Есть требования и к водителям – они не должны быть злостными нарушителями правил дорожного движения, и желательно несудимыми.
Добавим, что избирательная комиссия Тюменской области тесно работает с МЧС и региональной прокуратурой.
Напомним, избирательные участки открыты с 8 утра и до 20 часов 8 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU